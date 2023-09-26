降低AI能源消耗？ 微軟正聘請核能相關職位

人工智能（AI）對算力的需求甚高，而大量算力代表大量的能源消耗。微軟（MSFT）據報正計劃利用小型核反應堆為其數據中心和人工智能業務提供動力。

該公司發布了一份「核技術首席項目經理」的招聘啟事，以領導小型模塊化核反應堆和微型反應器在能源生產方面的整合。

除小型核反應堆外，微軟還在探索核聚變技術，並與核聚變初創公司Helion簽訂了購電協議，將於2028年向其購買電力。由於核能的低碳排放和清潔、無限能源的潛力，人們對核能的興趣與日俱增。

核能作為一種清潔能源解決方案備受關注，現有核反應堆的發電量佔美國總發電量的很大一部分，在美國的無碳電力中也佔有相當大的份額。

微軟對小型核反應堆的興趣反映了該行業的大趨勢，因為與傳統反應堆相比，這些反應堆體積更小、成本效益更高、建造速度更快。

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