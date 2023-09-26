美官員：美停擺將推遲關鍵數據公布 或影響決策

據《路透》報道，美國一位政府官員稱，如果美國政府因缺乏資金而關門，包括就業和通脹等重要報告在內的美國主要經濟數據的發布將面臨無限期暫停。

共和黨內部的政治分歧導致的潛在停擺將影響所有政府機構，包括勞工統計局和人口普查局。這些報告的停發將使決策者、投資者、企業和公眾在做出重要決策時無所適從。

9月份就業報告和消費者物價指數等關鍵數據的發布將被推遲，可能會影響聯儲局應對經濟狀況的能力。

這種情況與2018至2019年上一次政府停擺不同，上一次政府停擺並未影響關鍵經濟數據的報告。

因此，重要經濟指標的發布將受到干擾，可能影響與利率和通脹有關的決策。這種數據封鎖將產生重大影響，特別是因為聯儲局在解決通脹問題方面保持警惕，其行動與及時提供經濟信息密切相關。

【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機