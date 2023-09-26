【夜經濟】夜遊利園區　連串晚間精彩節目 「WE CHILL」白沙道城市露營 滑板表演 DJ音樂會

即將到來的假期，利園區將推出名為"WE OUTSIDE!"的夜間活動，由希慎策劃，全面提升夜間的"食、購、賞、玩、閒"體驗。從9月28日至10月2日以及10月5日至10月8日，利園區將呈現五大限時主題活動："WE CHILL、WE SKATE、WE BALLERS、WE BEAUTY、WE SURPRISE"，包括獨特的城市露營體驗、滑板與DJ聯合舉辦的潮玩派對、激烈的一對一籃球表演、夜間妝容造型以及連串驚喜派送和快閃表演。

從10月5日至10月8日連續四晚，利園區的白沙道將與i.t. blue block合作，打造露營地點，使用山系風格的帳篷、露營桌椅，並裝飾上懷舊風格的戶外串燈。

The Old Man Bar和山浪Mt Waves將提供限量聯合美食，品嘗各種限定特飲和美味小吃，在指定時間內，還有SSI國際調酒師即興分享多款特色清酒。在充滿格調的露營氛圍中，享受美好的夜晚。

另外，希慎近年來大力支持香港本地滑板文化發展，並將滑板文化融入繁華鬧市之中。為了讓人們以另一種角度欣賞銅鑼灣的夜景，希慎廣場4樓的#UrbanPark將舉辦滑板音樂派對，邀請DJ Tiga、DJ Topher等表演，首次將強勁的DJ音樂與精彩的滑板表演相結合，以重拍節奏點燃全場氣氛，為現場觀眾帶來多重感官沖擊，將視聽享受提升到另一個層次，帶來倍增的樂趣。在半戶外的#UrbanPark，激情四溢的音樂與流暢的滑板動作交織碰撞，在夜幕中融合您與都市的脈搏。場地開放時間特意延長至深夜11點，對公眾開放，讓滑板愛好者可以攜帶滑板，在繁華鬧市中熱烈比拼，盡情享受這個徹夜活動。

此外，在啟超道街頭還將在指定時間進行快閃街舞表演，為路人帶來雙重視聽的驚喜，勢必為利園區這個白天奮力工作之地注入前所未有的強勁活力！

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撰文：陳玉蓮