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【北上電子支付】AlipayHK：暑假港人深圳日均交易量增7成　擴大網約車合作品牌兼覆蓋海外

Hot Talk 17:28 2023/09/26

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【北上電子消費】AlipayHK：暑假港人深圳日均交易量增7成　擴大網約車合作品牌兼覆蓋海外

港人北上消費成風，螞蟻集團和長和 （00001） 合資的AlipayHK表示，7月至8月暑假期間，港人在深圳使用AlipayHK的日均交易量較前兩個月大增7成，最多港人使用AlipayHK乘搭公共交通工具，其次是餐飲食肆及零售購物。AlipayHK同時宣布，擴大內地網約車合作商，並且以Alipay＋網絡增設海外網約車服務，覆蓋日本、泰國等地。

AlipayHK原先已與滴滴出行合作，即日起擴大內地網約車合作商至數十個品牌，基本上已覆蓋所有主流網約車服務，而國際網約車服務更涵蓋日本、泰國、馬來西亞及英國等港人熱門旅遊目的地。

AlipayHK續指，明日起至10月31日，用戶在內地使用跨境call車服務，即可享滿港幣11元減免港幣10元折扣優惠。使用服務前，進入首頁的「跨境Call車」宣傳橫幅先領取優惠，付款時即可自動扣除。

開市追揸沽

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編輯：麥德銘

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