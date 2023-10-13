  • 26°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 23:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里系IPO】菜鳥已獲中證監接收香港上市申請材料　9月底遞表、前一輪估值逾千億（第四版）

股市 21:52 2023/10/13

分享：

分享：

阿里巴巴 （09988） 9月26日宣布，擬分拆菜鳥智慧物流網絡在港獨立上市，已向聯交所提交分拆計劃，並確認可進行分拆。同日晚上，菜鳥上載招股文件，花旗、中信及摩根大通任聯席保薦人兼整體協調人。菜鳥亦公布委任大摩為整體協調人，但大摩並非公司新股保薦人。

據中國證監會網站顯示，中國證監會已於10月10日接收菜鳥在香港上市的申請資料。

根據招股文件，菜鳥在2020年完成上市前第3輪融資，投資者每股成本7.4532元（人民幣，下同），以此推算，當時菜鳥估值已達1145.84億元。

阿里巴巴最新提到，菜鳥全球發售規模和架構，以至阿里於菜鳥持有佔比減幅，尚未最終敲定，此前市場傳出菜鳥計劃集資10億美元（約78億港元）。

菜鳥上市前股東大多與阿里系關係密切

菜鳥其他上市前股東大多與阿里系關係密切，包括杭州發跡的銀泰百貨的創始人沈國軍，曾任菜鳥首席執行官的沈國軍持有約22.43億或14.59%菜鳥；馬雲及好友虞鋒有份的雲峰基金持有6.10或3.97%菜鳥；復星國際 （00656） 、胡祖六創辦春華資本、新加坡主權基金GIC分別持有3.67%、1.53%及1.15%。

近期菜鳥收入增長加快，根據阿里巴巴6月份季度業績中，菜鳥集團營收231.64億元，按年增長34%；經調整EBITA（稅息攤銷前利潤）8.77億元，去年同期蝕1.85億元。據招股文件，菜鳥2023年3月底止財年收入為778.00億元，按年增16.4%，過去3年複合年增長率為21%。

菜鳥：資金擬用作發展國際物流

菜鳥指，集資將預期將用於進一步發展國際物流服務能力及網絡，包括繼續投資主要國際市場的e-Hub和倉庫、分揀中心、集運設施，同時進一步擴大及加強海外本地配送能力；優化國際業務的其他重要組成部分，例如增加跨境幹線的密度和頻率，及繼續提升國際物流解決方案。

菜鳥又預期，集資將用於進一步發展國內物流能力及網絡，繼續投資中國倉庫，包括通過進一步自動化及數字化以提高運營效率；通過投資分揀中心及末端配送運營，進一步提升配送能力；及加強及擴大國內物流服務組合。

菜鳥計劃將資金用於研發及技術創新，包括升級App、加強AI能力、開發智能硬件技術，以及繼續投資於碳足跡管理系統等綠色科技解決方案；另外將用於營運資金及其他一般公司用途。

阿里持有菜鳥近7成股權

阿里巴巴指，擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售）。擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為公司的子公司。阿里巴巴現時有菜鳥約69.54%的股份。

而有關擬議分拆的詳情，包括全球發售的規模和架構、阿里巴巴於菜鳥的股份百分比的減幅，尚未最终确定。

阿里巴巴指，擬議分拆有四大原因，（1）將可使投資者能夠更好地評估公司的價值，（2）可更好地反映菜鳥集團自身的價值，並提高其運營及財務透明度，（3）將吸引專門關注菜鳥集團業務的投資者群體，（4）將提高菜鳥集團的價值，包括提高菜鳥獨立形象，增強其獲得銀行信貸融資的能力等。

（第二版加入菜鳥招股文件；第三版加入新委任大摩為整體協調人，第四版加入中證監已接收在港上市申請材料）

相關文章：

【新股IPO】阿里巴巴旗下菜鳥據報最快下周遞表、赴港IPO料籌78億港元　菜鳥︰不予置評

港股 阿里巴巴 IPO 阿里巴巴－SW（09988）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【今日至HOT】孩子情緒轉變5徵兆｜滙豐3個月4.5厘｜六屍凶宅經紀唔敢入屋睇樓

下一篇文章

【美股業績】貝萊德第三季每股盈利升14%勝預期　股票基金走資大增　開市跌超過1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款