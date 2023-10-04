【阿里系IPO】菜鳥增聘大摩為新股協調人　9月底交表香港上市、前一輪估值逾千億（第三版）

阿里巴巴 （09988） 9月26日宣布，擬分拆菜鳥智慧物流網絡在港獨立上市，已向聯交所提交分拆計劃，並確認可進行分拆。同日晚上，菜鳥上載招股文件，花旗、中信及摩根大通任聯席保薦人兼整體協調人。菜鳥最新公布，進一步委任大摩為整體協調人，但大摩並非公司新股保薦人。

根據招股文件，菜鳥在2020年完成上市前第3輪融資，投資者每股成本7.4532元（人民幣，下同），以此推算，當時菜鳥估值已達1145.84億元。

阿里巴巴最新提到，菜鳥全球發售規模和架構，以至阿里於菜鳥持有佔比減幅，尚未最終敲定，此前市場傳出菜鳥計劃集資10億美元（約78億港元）。

菜鳥上市前股東大多與阿里系關係密切

菜鳥其他上市前股東大多與阿里系關係密切，包括杭州發跡的銀泰百貨的創始人沈國軍，曾任菜鳥首席執行官的沈國軍持有約22.43億或14.59%菜鳥；馬雲及好友虞鋒有份的雲峰基金持有6.10或3.97%菜鳥；復星國際 （00656） 、胡祖六創辦春華資本、新加坡主權基金GIC分別持有3.67%、1.53%及1.15%。

近期菜鳥收入增長加快，根據阿里巴巴6月份季度業績中，菜鳥集團營收231.64億元，按年增長34%；經調整EBITA（稅息攤銷前利潤）8.77億元，去年同期蝕1.85億元。據招股文件，菜鳥2023年3月底止財年收入為778.00億元，按年增16.4%，過去3年複合年增長率為21%。

菜鳥：資金擬用作發展國際物流

菜鳥指，集資將預期將用於進一步發展國際物流服務能力及網絡，包括繼續投資主要國際市場的e-Hub和倉庫、分揀中心、集運設施，同時進一步擴大及加強海外本地配送能力；優化國際業務的其他重要組成部分，例如增加跨境幹線的密度和頻率，及繼續提升國際物流解決方案。

菜鳥又預期，集資將用於進一步發展國內物流能力及網絡，繼續投資中國倉庫，包括通過進一步自動化及數字化以提高運營效率；通過投資分揀中心及末端配送運營，進一步提升配送能力；及加強及擴大國內物流服務組合。

菜鳥計劃將資金用於研發及技術創新，包括升級App、加強AI能力、開發智能硬件技術，以及繼續投資於碳足跡管理系統等綠色科技解決方案；另外將用於營運資金及其他一般公司用途。

阿里持有菜鳥近7成股權

阿里巴巴指，擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售）。擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為公司的子公司。阿里巴巴現時有菜鳥約69.54%的股份。

而有關擬議分拆的詳情，包括全球發售的規模和架構、阿里巴巴於菜鳥的股份百分比的減幅，尚未最终确定。

阿里巴巴指，擬議分拆有四大原因，（1）將可使投資者能夠更好地評估公司的價值，（2）可更好地反映菜鳥集團自身的價值，並提高其運營及財務透明度，（3）將吸引專門關注菜鳥集團業務的投資者群體，（4）將提高菜鳥集團的價值，包括提高菜鳥獨立形象，增強其獲得銀行信貸融資的能力等。

（第二版加入菜鳥招股文件；第二版加入新委任大摩為整體協調人）

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