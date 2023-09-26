【新股IPO】阿里巴巴擬分拆菜鳥在港主板上市　已向聯交所提交分拆計劃

阿里巴巴 （09988） 擬分拆菜鳥智慧物流網絡有限公司在港獨立上市。阿里巴巴公布，擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥。 根據第15項應用指引，公司已就擬議分拆向香港聯交所提交分拆計劃，且香港聯交所已確認公司可進行擬議分拆。

阿里持有菜鳥近7成股權

阿里巴巴指，擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售）。擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為公司的子公司。阿里巴巴現時有菜鳥約69.54%的股份。

而有關擬議分拆的詳情，包括全球發售的規模和架構、阿里巴巴於菜鳥的股份百分比的減幅，尚未最终确定。

阿里巴巴指，擬議分拆有四大原因，一、將可使投資者能夠更好地評估公司的價值，並專注於阿里巴巴未分拆集團的業務。二、可更好地反映菜鳥集團自身的價值，並提高其運營及財務透明度，使投資者 將能夠分開評價及評估菜鳥集團與阿里巴巴未分拆集團的業績及潛力。

三、菜鳥的業務有別於與阿里巴巴未分拆集團業務相對更多元化的模式，將吸引專門關注菜鳥 集團業務的投資者群體。（4）將提高菜鳥集團的價值，包括提高菜鳥集團在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的獨立形象，使菜鳥能夠在未 來有需要時直接及獨立地進入股權及債務資本市場，並進一步增強其獲得銀行信貸融資的能力等

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