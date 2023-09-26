ChatGPT正在進行重大更新 未來將可語音對話 影像互動

OpenAI的ChatGPT正在進行重大更新，令其能夠與用戶進行語音對話，並使用影像互動，或更接近蘋果（AAPL） 的Siri等流行的人工智慧（AI）助理。

OpenAI在周一的一篇部落格文章中說，語音功能 「為許多創造性和無障礙應用打開了大門」。

類似的人工智慧服務，如Siri、Google（GOOGL）語音助理和Amazon（AMZN）的Alexa，都與它們所運行的設備整合在一起，通常用於設定鬧鐘和提醒事項，以及傳遞網路上的資訊。



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自去年首次亮相以來，ChatGPT 已被多家公司採用，用於執行從總結文檔到編寫電腦程式碼等多種任務，掀起了大科技公司競相推出自己基於生成式人工智慧的產品的熱潮。

ChatGPT 的新語音功能還可以講述睡前故事，解決餐桌上的爭論，並大聲說出用戶輸入的文字。OpenAI表示，Spotify（SPOT）正在利用背後的技術為該平台的播客翻譯不同語言的內容。



有了圖像支持，用戶可以拍攝周圍事物的照片，並要求聊天機器人 「解除烤架無法啟動的故障，查看冰箱裡的食物以計劃用餐，或分析複雜的圖表以獲取與工作相關的數據。」

新的 ChatGPT 功能將在未來兩周內向其 Plus 和 Enterprise 計畫的用戶發布。

【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【下一頁】

大行對百威亞太評級及目標價

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麥格理報告指，雖然百威亞太中國市場第三季增長2.7%，但韓國市場卻面對激烈競爭及消費稅增加，挑戰較大，抵銷了中國市場的增長，因此把2023至25年的盈利預測下調5%至6%，以反映銷量增長乏力和毛利率不利因素，目標價由27元降至25元，評級「跑嬴大市」。

高盛預期，百威亞太第三季營業收入增長約2.2%，主要受到中國沿海地區天氣、韓國市場競爭及滙率等問題影響，若以美元計算，則季內收入按年下跌約1%，公司第三季經營情況短期放緩，拖累股價於過去三個月亦累跌20%，現價水平對應明年預測市盈率約22.4倍，高盛認為相關負面因素已反映在股價表現上。不過該行仍把百威亞太2023至26年每股盈利下調3%至6%，目標價由26.5元降至23.8元，評級維持「買入」。

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記者：張瑋婷