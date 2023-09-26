法國大品牌日用品價飆 民眾減少消費抗通脹

法國不少大品牌生產的日用品價格持續飆升，民眾寧願改變日常生活習慣，並減少消費個人衛生和家居產品以節省生活開支。

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路透社引述市場研究機構NielsenIQ的數據，指法國在截至本月17日的一年內，包括沐浴露、衛生棉條、餐具清潔產品、洗衣產品和紙巾等日用品的整體銷量均下滑，這些產品的超市零售價格卻較去年大幅上升。

零售貿易集團Eurocommerce首席經濟學家德爾巴爾（Anton Delbarre）表示，部分消費者的生活習慣改變，包括減少進食量、洗漱、打掃家居，甚至是減少洗衣液或洗潔精的用量。

NielsenIQ的數據顯示，零售商自營品牌的個人護理產品銷售量正緩慢增長，而大品牌卻錄跌幅。例如沐浴露整體銷量跌6%，大品牌產品銷量跌一成，而自營品牌卻飆升14%。

洗衣產品同期銷量下跌約2%，大品牌銷量跌一成，而自營品牌卻飆升28%。

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研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師Bruno Monteyne指，消費品銷量跟隨法國經濟疲軟。

零售集團家樂福（Carrefour）行政總裁邦帕德（Alexandre Bompard）早於上月警告，高物價迫使消費者大幅削減必需品開支。

Anton Delbarre認為，購買力下降及薪金落後通脹促使民眾實行配給制。他估計人們薪金追上通脹後，影響或會減弱。但民眾已形成新消費習慣，可能仍會影響部分產品的銷量。

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責任編輯：鄭錦玲