【造市案】爭議股照入港股通標的指數？　恒指公司：納入指數依據客觀數據

▲ 【造市案】恒指公司：股份納入指數按一貫做法 強調客觀可靠

證監會與廉署8月底聯合公布，兩間上市公司涉嫌操縱股價以滿足納入指數納入條件，採取聯合行動，搜查多個地方。兩家涉案上市公司如期獲納入恒生綜合指數，並且獲准納入港股通範圍，恒指公司董事兼指數總監黃偉雄表示，只要符合選股準則，股份便可按機制納入指數，強調做法保持客觀及一貫。黃偉雄以恒生綜合指數為例，若目標股份過去12個月底的平均市值達標，且成交量符合要求，便可納入指數。

他續指，被納入恒指公司旗下指數的股份，若符合市值等要求，同時沒有出現因監管調查而停牌、實施風險提醒（ST）的A股、連續3月停牌、退市等特殊情況，便會按常規方法處理，暗示不會在調整期外剔除個股。

被指涉案的友聯國際教育租賃 （01563） 、馬可數字科技 （01942） 早前承認遭監管機構搜查，但事件未有妨礙兩者調入港股通名單。兩家股份股價在獲港股通消息公布後一度抽升，但股價在熱度降低後回吐，友聯最新報1.67元，一個月累跌63.4%；馬可數字收報9.29元，一個月累跌9成。

年内共發行70隻指數

截至8月底止，恒指公司今年共發行70隻指數，黃偉雄表示，市場預期官方放鬆政策落地助提振股票行情，且内地客戶對指數產品需求殷切，尤其是醫療、創新等主題概念，未來將聚焦開發相關主題指數。

他又透露，内地客戶中，以交易所買賣基金（ETF）的發行商佔比較多，而結構性產品發行的比例較少。

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記者：伍鍵文