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【英國經濟】伯明翰市議會削開支 支持財政恢復方案

環球經濟金融 17:24 2023/09/26

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英國第二大城市伯明翰的市議會早前宣布「破產」後，終在周一（25日）投票通過，支持節省開支方案，以及正在實施的財政恢復計劃。

【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵 【下一頁】

市議會周一商討如何解決估值約7.6億英鎊債務（約72.4億港元）後，同意月初發出的「第114條通知」（Section 114）生效。市議會預計在下月再次開會，商討緊急修正的財政預算。

市議會領袖科頓（John Cotton）會上表示，伯明翰市議會正處於「十字路口」，財政恢復計劃列明市政府如何解決現時面臨的嚴峻挑戰。他指過去一個月對所有市議會人員而言十分艱難，向市民﹑工作人員及合作伙伴致歉。

科頓承諾妥善處理難關，亦感謝英國政府上周宣布的干預措施。他指市議會的任務將是改革，必須果斷行動，解決長期存在的負債問題。

【英國經濟】「第114條通知」拆解 伯明翰非真正「破產」 【下一頁】

英國政府宣布連串緊急應對措施，包括地方發展、房屋及社區大臣高文浩（Michael Gove）上周委任專員負責伯明翰市議會。專員將「空降」市議會主持大局，預計將出售部分市議會資產及增加市政稅（Council Tax）。

服務超過百萬居民的伯明翰市議會被指在本年度預算中，有多達8,700萬英鎊資金缺口（約8.29億港元），下財政年度預料擴大至1.65億英鎊（約15.72億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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