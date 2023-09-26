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QFPay HK助商戶直接註冊PayMe for Business

都會情報 17:50 2023/09/26

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電子支付服務商QFPay HK （錢方香港）最近成為首批電子支付服務商，可同時支援線上及線下商戶，直接經QFPay HK平台註冊使用PayMe for Business，大幅減省商戶申請程序；而即日起至年底更推出免申請費註冊優惠，料吸引更多商戶選用，消費者今後可以在更多店舖使用PayMe。

梁生光指出，公司成為首批電子支付服務商，可同時支援線上及線下商戶，直接經QFPay HK平台註冊使用PayMe for Business。

QFPay HK於2015年成立，主力發展電子支付平台，迄今整合逾15款支付方法，包括信用卡及各種二維碼錢包，服務逾一萬個商戶。

QFPay HK海外聯合始創人兼總經理梁生光表示，對商戶而言，二維碼錢包收費，較信用卡便宜一半，加上安全性較信用卡高，二維碼錢包的應用更趨普遍。QFPay HK最近將服務升級，無論線上或線下商戶，只要透過QFPay HK平台註冊，可一站式申請使用PayMe for Business，無需先行開立滙豐商業戶口，大幅減省商戶繁複的申請程序及手續。

梁生光強調，今次升級服務另一大賣點，商戶只須透過QFPay HK，就能一站式聚合各電子支付平台，同時在同一對賬平台內，處理不同賬目，取締額外結算工序，「商戶在一個平台對賬，方便好多。」

梁生光補充，金管局於去年推出 「商業數據通」（CDI），容許銀行在商戶許可下，向QFPay HK獲取交易數據，透過數據分享，大幅簡化及加快融資審批程序，協助企業及中小企業務持續發展，「商戶用埋PayMe for Business，營銷數據更加完整，可以提供商戶融資能力。」

QFPay HK為吸引更多商戶採用PayMe for Business，即日起至年底免收申請註冊費用。梁生光說，目前公司客戶包括有連鎖超巿、餐廳及速遞公司等零售商戶，「升級服務推出後，相信會越來越多商戶採用PayMe for Business。」

(特約)

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