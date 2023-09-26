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【銀行加時】中銀延13家分行十一黃金周服務時間 平日6時關門
Hot Talk 17:06 2023/09/26
中銀香港 （02388） 公布，於10月1日至7日的國慶假期期間，將安排13家分行延長服務時間，並安排跨境服務大使以及調動更多的服務資源。13家中銀香港分行於10月3日至6日（星期二至五）服務時間延長至下午6時，10月7日（星期六）則延長至下午5時。
中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，自香港全面通關後， 中銀個人跨境客戶數量持續上升，截至今年6月底突破100萬。今年8月以 來，受暑假以及開學季帶動，日均開戶預約量是前 7 個月的 2.6 倍，反映跨境客戶對分行服務的需求殷切。
中銀早前於香港國際機場分行已實行全年「朝九晚七」營業安排，該行預計在國慶假期間，將有更多南下客戶來港使用分行服務，進一步延長跨境客戶流量較大的 13 家分行營業時間，並安排跨境服務大使以及調動更多的服務資源。
13家延長服務時間分行包括：
- 信德中心分行
- 中環永安集團大廈分行
- 銅鑼灣分行
- 中港城分行
- 廣東道中銀理財中心
- 尖沙咀分行
- 圓方分行
- 旺角分行
- 又一城分行
- 沙田分行
- 上水銀行服務中心
- 屯門市廣場分行
- 東薈城銀行服務中心
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編輯：麥德銘
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