▲ 【銀行加時】中銀延13家分行十一黃金周服務時間 平日6時關門

中銀香港 （02388） 公布，於10月1日至7日的國慶假期期間，將安排13家分行延長服務時間，並安排跨境服務大使以及調動更多的服務資源。13家中銀香港分行於10月3日至6日（星期二至五）服務時間延長至下午6時，10月7日（星期六）則延長至下午5時。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，自香港全面通關後， 中銀個人跨境客戶數量持續上升，截至今年6月底突破100萬。今年8月以 來，受暑假以及開學季帶動，日均開戶預約量是前 7 個月的 2.6 倍，反映跨境客戶對分行服務的需求殷切。

中銀早前於香港國際機場分行已實行全年「朝九晚七」營業安排，該行預計在國慶假期間，將有更多南下客戶來港使用分行服務，進一步延長跨境客戶流量較大的 13 家分行營業時間，並安排跨境服務大使以及調動更多的服務資源。

13家延長服務時間分行包括：

信德中心分行

中環永安集團大廈分行

銅鑼灣分行

中港城分行

廣東道中銀理財中心

尖沙咀分行

圓方分行

旺角分行

又一城分行

沙田分行

上水銀行服務中心

屯門市廣場分行

東薈城銀行服務中心

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編輯：麥德銘