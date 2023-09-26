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【業績速報】玖紙去年盈轉虧蝕23.8億 上市17年來首錄虧損及不派息

股樓投資 17:18 2023/09/26

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玖龍紙業（02689）公布，截至2023年6月底止財政年度，全年營業額567.4億元（人民幣，下同），按年減少12.1%，主要受產品售價下跌所致；淨虧損23.8億元，轉盈為虧，去年同期賺33.7億元；並不派末期息，上市17年來首次錄得虧損及全年不派股息。

玖紙周二（26日）股價收報4.43元，跌2%，成交額3,900萬元。

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玖紙指出，受疫後復甦緩慢影響，內需消費及出口業不足制約明顯，包裝紙需求及其價格因而持續疲弱；加上全球通脹、能源價格波動、美元加息、進口競爭加劇等不利因素，令集團利潤表現帶來極大負面影響。

玖紙表示，擴產計劃仍會持續，稱擁有優質原料是造紙企業發展之根本，也是控制成本之關鍵，集團正積極擴充原料，待所有項目完成後，集團之纖維原料總設計年產能將達到683萬噸，可更好地發揮好垂直產業鏈之優勢。

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記者：李兆明

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營業額 玖龍紙業（02689） 股票 中國 港股

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