▲ 【Web3】阮國恒籲業界不要只關注「近兩周事件」 坦言對網上騙案不絕感氣餒

無牌經營虛擬資產交易平台JPEX涉欺詐事件，引起全城關注。金管局副總裁阮國恒出席香港銀行家峰會2023時不點名提及事件稱，發展Web3和數碼資產為業界提供機會，籲業界不要只關注近兩周發行事件，而是關注未來5年或更遠的機會。

阮國恒強調，Web3背後技術包括DLT（分布式分類賬技術）、資產代幣化都可以大幅轉變交易模式，大大提高穩健性和效率。他承認，銀行業界或需時數年才能弄清楚相關技術的風險和機會，未必能即時帶來經濟效益，但希望銀行關心長遠趨勢，金管局會提當監管者和促進者角色，協助銀行將部分產品代幣化。

零售銀行將設有即時欺詐監控系統 再籲市民「撳link前要三思」

除了近期JPEX涉嫌欺詐外，阮國恒引述警方數據，今年上半年香港詐騙案達1.8萬宗，按年上升超過五成。他指出，這僅僅是報案數字，部分受害者或因不同原因未有報案，反映騙案日益猖獗，而且這不單是香港獨有情況，全球騙案都有上升趨勢。

他指出，金管局和業界已推出不同措施加強監控潛在欺詐行為，包括要求9月底前零售銀行必須設有即時欺詐監控系統，加強執法機關與銀行、銀行與銀行之間的反詐騙情報交流，如使用FINEST分享可疑銀行賬號，也擬在「轉數快」連結警方「防騙視伏器」，令市民轉賬至已知可疑賬號能收到警示，但他補充，警方數據庫是收集已知情報，更新時間或有滯後，市民仍須時刻警覺。

阮國恒又指，金管局已推出不同投資者教育和商戶合作，如教育公眾銀行不會透過短訊或電郵超連結引領他們到其網站進行交易，也要求大型商戶有同類做法，但依然會有同類受騙案件發生，坦言對騙案不絕感氣餒。

他再次提醒公眾要留意銀行發出一次性密碼（OTP）短訊時，必須觀看交易額和訊息內容，對任何訊息上的超連結保持警覺。

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編輯：麥德銘