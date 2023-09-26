福特暫停密西根州電動汽車電池廠 工人聯合會：赤裸裸的裁員威脅

福特汽車（Ford）（F）周一（25日）表示已暫停在密西根州耗資35億美元建設的電動汽車電池廠，因為罷工談判未有進展，又考慮到營運該廠的競爭力令人擔憂。

美國汽車工人聯合會（UAW）主席法恩（Shawn Fain）抨擊福特公司，稱福特公司的這一聲明是 「可恥的、赤裸裸的裁員威脅....。 我們只是要求公正地過渡到電動車，而福特卻在加倍努力，向底層競爭。」

福特在合約談判中多次提高對工會的報價，但都沒有達成協議，而電池廠工人的命運仍然是與底特律三巨頭談判的關鍵問題。



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福特周一表示：「在我們確信有能力有競爭力地運營該工廠之前，我們將暫停馬歇爾項目的工作並限制其建設支出。」，又指：「我們還沒有對那裡的投資計劃做出任何最終決定。」



福特今年2月宣布了在密西根州建廠的計劃，打賭在美國生產電池將有助於福特和中國合作夥伴CATL（300750）吸引美國客戶接受中國首創的低成本技術。密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）說：「福特已經明確表示，這是一個暫停，我們將繼續推動三大汽車公司與UAW 之間的談判取得成功，以便密西根州的人們能夠重新開始工作，做他們最擅長的事。」

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UAW 和國會中的一些人希望汽車製造商向電池廠工人支付與組裝廠和發動機廠工人相同的高薪。國會中的共和黨人一直在調查福特的電池廠計劃，因為他們擔心這可能會促進美國的稅收補貼流向中國，並使福特依賴中國的技術。

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眾議院中國問題特別委員會共和黨主席、眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）說，議員們 「很高興看到福特邁出了關鍵的第一步，重新評估了與CATL的交易。現在，福特需要永遠取消這筆交易。」

2022 年，美國國會通過了價值4300 億美元的《通貨膨脹削減法案》（IRA），該法案規定，如果電池組件是由「有關外國實體」生產或組裝的，則未來消費者電動汽車稅收抵免 額度不得超過7500 美元。福特一直在等待指導意見，以確定馬歇爾工廠生產的電池是否會違反該規定。

福特曾敦促財政部對這一限制採取狹義的觀點，並警告說 「對這一條款進行過於寬泛的解釋有可能......使清潔汽車信貸在很大程度上無法使用。」

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責任編輯：林衛