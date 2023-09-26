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【綠債2023】綠債反應踴躍料分配有限 專家建議3大出路搏更高息

Hot Talk 16:32 2023/09/26

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市料綠債反應勝去年，每人估計只中5手

第2批零售綠債 （新上市編號：04273） 認購將於本周四（9月28日）下午2時截止，今年政府把保證年回報勁加2.25厘至4.75厘，高於1年定期存款最高息的4.6厘，市場反應踴躍，參考去年首批綠債 （04252） 最多只分到5手（每手1萬元），專家認為追息族毋須瞓身抽，以免浪費彈藥，且參考最近銀債為向隅資金提供的退款優惠並未有超高息，有閒資族不妨調動多餘錢，轉吼其他產品，專家建議3大出路。

第一，高息穩陣股：致富證券董事暨證券業務部主管郭家安推介滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 及中國銀行 （03988） ，料今年的息率逾7厘或以上，博攻守兼備。

第二，慷慨派息綠色基金：凱基證券亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民回應本報查詢指，現時香港有超過30隻綠債零售ESG（環境、社會及管冶）基金，組合遍布環球、歐美及亞洲地區，也有集中在投資級別或高收益債券的。年初至今，部份環球綠債基金的總回報大約介乎1.5%到2%；可惜，受美國加息影響，3年計跌約4%，年化派息率約2至5厘。

莫偉民說，至於部份環球高收益綠色基金今年升約4.5%，3年近乎沒升跌，年化派息率約4至6厘；反觀，部份亞洲綠色基金今年升約1到4%，3年間跌幅約為4%，派息率約5厘。

莫偉民補充，整體而言，綠債基金派息率追近政府綠債，但過去一年，債價受全球加息而下跌，不同組合之間的差異頗大。

莫偉民補充，ESG零售債券基金的選擇很多，「識揀」績優者可以做到分散風險，捕捉不同機遇，同時潛在回報較高；惟風險也相應提升。相反，小投資者倘揸綠債至3年，到期時拿回本金，管理現金流更有預算。

第三，高息定期存款：既然綠債不夠分，防守族可揀同屬低風險的定存。

  • 現時11間銀行提供超逾5厘港元定存年息：
  • 建行亞洲7天13.8厘：以門檻50萬元計，賺息1323元
  • 恒生 （00011） 7天10.9厘：以上限200萬元計，賺息約4100元
  • 眾安（ZA Bank）1個月10厘：獎推薦人加息券，以每次存款上限兩萬元，賺息166.7元；最多邀5名新開戶及獎賞800元
  • 滙豐（HSBC）1個月10厘：新客參加「交易薈」及完成股票交易獲額外獎賞；以存款上限400萬元，賺息逾3萬元
  • 渣打7天10厘
  • 中銀香港 （02388） 7天10厘
  • 星展7天10厘：以上限500萬元計，賺息9589元
  • 工銀亞洲1個月8厘：以上限5萬元計，賺息333元
  • 南商7天8厘：以上限1000萬元計，賺息逾1.5萬元
  • 集友7天7厘：不設存款上限
  • 花旗3個月5厘：以上限800萬元計，賺息逾9.99萬元

順帶一提，人民幣7天短存冠全城是南商的13.88厘，美元7天短存最高是建行亞洲13.8厘。

開市追揸沽

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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