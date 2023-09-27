【小老闆生意經@iM網欄】淺談香港夜市 發掘另類商機

「香港夜繽紛」一連串活動已正式啟動，包括在灣仔、觀塘及尖沙咀海濱等地舉辦夜市市集，提供食物飲品，或其他本土手作精品及手信等，惟市民對此反應兩極。有市民覺得此是一個好開始，推動香港的夜間經濟；亦有市民投訴，夜市選址不夠方便、夜市售賣的產品或食物貴到離地，以及夜市缺乏「打卡」點，難以長期聚集人流。

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筆者亦曾親身到觀塘海濱長廊觀察，此海濱長廊前身為觀塘公眾貨物裝卸區，全長逾1公里。此海濱長廊人流不算多，有市民沿路跑步、做運動、休息，或是小朋友「放電」遊玩的地方。由於當地人流一直都不算多，附近的商店或食肆6時便會關門。如今港府為了響應香港夜繽紛，在觀塘海濱的多用途活動空間「發現號03」將於9月29日至10月1日，一連三天舉行青年藝術節 x 中秋「觀」光市集，讓各位市民在觀塘海濱，欣賞維港日與夜，推動夜市經濟。筆者認為，該市集主要吸引到附近上班或區內居住的人士，其位置不鄰近大型車站，交通不算方便，相信難以吸引區外的人慕名而來。

至於K11 MUSEA與星光大道合仍舉辦的「星光夜市」已在上周六（9月22日）起一連4個周五及周六晚舉行，當中有檔位售賣20元4粒魚肉燒賣成為了市場熱話。不少人均覺得20元4粒燒賣售價不合理，惟該檔位的店主即解釋，燒賣只是陪襯，自家製的辣椒油才是銷售重點，因此跟市面上其他的燒賣不能一概而論。此言論發放後，「20元4粒」的檔位即大受歡迎，更出現排隊的人龍。該店所銷售的燒賣更供不應求，剛過去的周日晚上9時已沽清。不少人更表示是出自好奇前來購買燒賣，豈料燒賣的味道及口感比想像中為好，更讚燒賣「OK幾大粒」。可見該店主的解釋言論成為了另類的網上行銷手法，反而吸引到不少人特地前來光顧。

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而在這件事上，看到了夜市的賣點並不是一定要「價錢平」，反而是產品或食品的質素有保證，才是吸引人們前往購買的重點。事實上，小檔位面對租金人工成本的問題，開業時間又有一定的限制，在有限的時間內賺取金錢亦不是容易的事。再加上小店入貨成本跟其他連鎖食店的入貨成本又有差異，根本不能一概而論。而「20元4粒」燒賣是否真是很貴？視乎人們如何看其價值，只要有人覺得這間燒賣是好味，出面的店吃不到這種味道，30元4粒甚至乎50元4粒都會有人前來光顧。如果夜市賣的是像街邊連鎖店般15元約10粒味道的燒賣，又會否有很多人在晚上特意前往尖沙咀去光顧呢？港府舉辦夜市旨在推動夜間經濟，只要商店懂得發揮自家的競爭優勢，產品或食品不需要打價格戰亦會吸引到人前來光顧，從而創造出商機。

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作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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