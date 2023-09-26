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西區近40年單幢樓中層戶1080萬沽　2019年貨獲利180萬

股樓投資 16:39 2023/09/26

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樓價持續調整，近年入市的買家大多蝕讓離場。不過，西區般咸道穎章大廈近期錄得獲利買賣。有買家於2019年11月入市，現單位升值約20%。 

美聯物業陳凱廸說，西區般咸道穎章大廈中層D室，實用面積686平方呎，日前以1,080萬元易手，實用呎價約15,743元。

資料顯示，原業主於2019年11月以約900萬元購入上述物業，現帳面獲利約180萬元，物業期內升值約20%。

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

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延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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