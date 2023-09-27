【創智銓薈@iM網欄】LIFE決策平台 人工智能可對抗雨災？

這幾個月，颱風紛至，雨量驚人，多區水浸，淹沒街道，就連商場與地鐵站都罕有地變成「水世界」，新聞中的畫面可謂震驚全港市民。然而氣象專家都一再表示，連場暴雨並非單一事件，全球氣候暖化令類似的極端天氣事件將會發生得更加頻密。因此，本港政府以及各行各業的企業機構都需要深思，應如何作好準備，以應對未來氣候變化所帶來的更大挑戰，避免人命傷亡及經濟損失。

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筆者的團隊一直都在研究，利用現今先進的科技解決方案，去應對不可預計的自然災害。針對突如其來的暴雨、一發不可收拾的水災，我們亦倡議使用人工智能警報系統，有效地作出最準確的監測，同時作出最快的反應，將損害減到最低。

我們研發的AI生成決策平台LIFE（Live Intelligent Futuristic Enterprise），就是一套實時融匯結合AI、IoT、PNT及大數據的系統，能進行快速分析，以向有關使用單位提供即時的對應方案。舉例說，若一個商場在室內不同位置安裝ioT傳感器，就能監察水位情況，如測到地面水位超過0.5cm或1cm，ioT傳感器會上傳數據至LIFE，平台會即時發送警報至有關單位，相關人員可立即到場視察及作出應對，在水勢進一步加劇前採取適當預防行動。

ioT傳感器不但可測量水位，更可監測環境溫度及空氣質素情況等，換句話說，LIFE系統不單單是監測水災風險，同時也能監測火災、煙霧、污染等不同的危害，若測量出數據有異樣或超過安全標準，LIFE都能即時發送警報。

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LIFE更可與天文台天氣預報的網頁連結，實時獲取官方最新氣象資料，整合所有相關數據，例如雨量、風速、地區性變化等，以綜合分析和預測災害的可能性，提供更全面的信息，幫助相關單位制定更有效的應對策略，加強保障公眾的安全和財產。

如此先進的系統，許多人誤以為在應用上會十分複雜且安裝困難。但其實，ioT傳感器只需乾電池便可使用，裝設簡單便捷，可因應需要在不同場所進行監察，配合LIFE即時分析數據、發出警報並作出快速應變。

筆者深信，這類人工智能警報系統很應該推廣到更多企業機構並裝設在各類場所，逐步在全城建立更強大的防災體系。而當中一大關鍵，是要由政府先帶頭做起，投入相應資源在公營機構全面引入科技警報系統，並鼓勵企業機構跟從，在眾志成城之下，香港就會更有力應對天氣變化的大挑戰，有效保護市民及社會建設。

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作者簡介： 陳智銓（Arthur），思路富邦集團（SagaDigits）創辦人 暨 思路富邦集團成員—隨賞科技有限公司（Compathnion）行政總裁 思路富邦專注於大數據、室內定位、導航、及智慧追蹤項目的技術方案，設計多種線上及線下的方法，以改進全球性企業的市場推廣、物流、保安、特管及用戶體驗等表現。團隊屢獲殊榮，以香港為發展基地，銳意開拓國內及其他海外國家市場。

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