【餐飲新浪潮@iM網欄】估值10億美元 餐飲集團殺入香港

一直以來，香港作為美食天堂的身份，與踴躍的外來投資息息相關。世界各地的人到香港居留工作，或頻繁到香港出差，都導致某些菜系的出現和流行。香港靠着一步一累積，成為其中一個最容易可以「食勻全世界」的地方。正因為這個背景，香港其實有不少餐廳，背後是跨國的飲食集團。他們在不同時期為香港的餐飲業引入了一些新元素，造就了現在香港的美食生態，而Bulldozer Group就是一例。

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來自俄羅斯的餐飲巨頭在俄羅斯起家的餐飲集團Bulldozer Group業務以高級餐飲為主，餐廳遍佈世界各地，包括亞洲、歐洲、英國、美國、中東、莫斯科等地，共超過240多間，集團估值超過十億美元。一直以來，這間集團的拿手戲就是先收購餐廳，再為他們重新定位，把其他國家的飲食文化推到當地。2016年，他首次以香港為立足點，嘗試由這裡開始，擴展她的亞洲餐飲版圖。高峰時期曾在香港擁有4間餐廳。早兩年因疫情原因，經營情況稍有減退。但今年，他們計劃再次重啟在香港投資，未來五年在香港開5間餐廳 。在現在各界對香港的經濟前景不算樂觀的情況下，實是少見。

打造全景式的異國體驗我帶着這個疑問，來到他們在中環經營的秘魯菜餐廳ICHU，希望從其中一位創辦人，Alexander Orlov的口中得知這些餐飲業巨頭如何看待現今香港的營商環境。步入餐廳，依稀記得餐廳與前業者開幕時的裝橫有所不同，現在看起來更為別緻。所有傢私均精心設計，每張餐桌上有一盞雲石製的暗黃色小枱燈，呈現出高貴卻不典型的優雅，木椅也特意製成磚格狀。原來，這餐廳不僅是重新加裝橫，還大規模更動了所有裝飾品和藝術品，以打造一種更優雅的異國風情感。

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他跟我說，由於他的生意主要是在不同的地方經營高級的異國料理，因此他最看重就是創造體驗。他願意不惜重本投資，去打造空間和菜式，強調菜式的文化價值，令顧客一到這餐廳，就像去到第二個地方。這是餐廳得以成功的首要前提。看準香港的美食多樣性就算有很好的經營方針和策略，但現今香港外地遊客不足，不是眾所周知的事實嗎？為何還敢落腳香港？他明白現在的情況當然不算好，但相信過幾年會好轉。主要是他看準香港本身就是美食天堂，無論是本地客還是外來遊客，對不同菜式的接受度及包容度都非常高。所以，他覺得只要把其他相對冷門的歐洲菜式，如西班牙菜、地中海菜，更甚至是中東菜引入香港，結合香港本已很擅長的亞洲菜系，將會造就一個很好的餐飲營商環境。他認為現在遊客不足這個問題，主要是到香港的航班不足，而且價錢不具競爭力所致。同時他觀察到，國際旅客普遍以為香港整個市況較淡，街上的商舖不太開業。因這兩個原因，他發現對現在有消費力的歐洲旅客而言，他們寧願到中東也不太願意到香港。大概這需要政府聯同各界努力，扭轉外界對香港的印象了。

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離開時，看到Alexander正與餐廳經紀討論怎麼調整窗簾的角度。心𥚃頓時覺得，一間高級餐廳要成功，甚至變成集團式經營，旗下個個品牌各有特色，各有成功之道實在不易。香港其實有很多高級餐廳，但不是每一間都如此重視細節。有些其實只注重外表華麗，卻不重視用餐環境的細節，實在對用餐體驗大打折扣。「當我走進一家餐廳，我可以立即看到所有問題。餐廳音樂聲音過大，燈光太亮，或者其他問題，我都會立即留意到。你需要好的直覺...... 就算現在，當我旅行時，我也會這樣觀察。你需永遠不能停止學習。」這是到Alexander二月受Arabian Business訪問時說過的話。

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作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。 Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

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