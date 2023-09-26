【商場活動】户外恐龍公園10月1日登陸新城市廣場 開幕消費優惠送電子禮卷

新鴻基地產旗下的沙田新城市廣場的Dino Park恐龍公園於今日（26日）開放予傳媒參觀。據了解，公園投資過千萬元打造，佔地逾35,000平方呎，園內備有多達14項遊玩設施，是全港首個以恐龍作為主題的最大型常設綜合式兒童戶外遊樂場。

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新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示： 「新城市廣場自2020年起斥資3億元進行全方位空間活化計劃，過去3年不斷優化商場的室內及戶外空間，推出圍繞親子、寵物、休閒娛樂等不同主題的娛樂體驗專區。為迎合親子家庭客群對小朋友活動空間的殷切需求，商場把位於5樓戶外平台、佔地35,000平方呎的戶外空間改建成恐龍主題的全港首個常設大型綜合式兒童戶外遊樂場，為小朋友提供遊玩休憩設施，相信可吸引大量區內外的年輕家庭顧客到訪。」

適逢Dino Park恐龍公園在中秋及國慶長假期期間開幕，新城市廣場將額外投資500萬元作宣傳推廣，包括：設置10米長恐龍打卡裝置、舉行恐龍快閃舞表演等預熱推廣、舉辦中秋節賞樂晚會及派發恐龍造型應節燈籠、推出「夜遊3倍賞」以刺激晚上8時後的消費，更聯同商戶推出10.1國慶假期餐飲及購物優惠等，有望帶動商場人流及生意額較去年同期有雙位數字增幅。

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部份重點活動一覽：

Dino Park 開幕消費優惠 日期： 2023年9月29日至10月15日 詳情： 消費滿1000元即獲贈200元商戶電子禮券，包括 HK$50 Play Park、HK$100 兒童 服飾及 HK$50 一田百貨電子禮券

限量版恐龍氣球換領詳情: 日期： 2023年10月1日至15日（只限星期六、日及公眾假期） 時間： 上午10時至下午5 時（10月1日）、下午1時至5時（10月2日至15日） 地點： 新城市廣場1期5樓Dino Park 詳情： 即場捐款30元可換領紫色暴龍手棍氣球乙個或捐款，50元可換領地上行走的綠色食草龍氣球氣球乙個。所有善款將全數撥捐協康會作為用作幫助不同能力的兒童及青年盡展潛能，支援有需要的家庭，締造平等融和的社會。

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撰文：鄭日棱