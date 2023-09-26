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英國去年員工平均休病假7.8天 是2010年以來的最高紀錄

環球政經 16:14 2023/09/26

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英國一項針對雇主的調查周二（26日）顯示，英國工人在過去一年中請病假的次數是十多年來最多的。英國皇家特許人事與發展協會（CIPD）稱，調查顯示，去年員工平均休病假7.8天。 這一數字高於2019年底進行的上一次可比較調查中的5.8天，也是2010年以來的最高紀錄。

CIPD高級員工福利顧問雷切爾-薩夫（Rachel Suff）認為各行各業缺勤率的大幅上升令人擔憂，指：「疫情和生活成本危機等外部因素對許多人的福利產生了深遠影響。」CIPD沒有收集疫情期間的數據，而單獨的官方數據顯示，由於休假和其他限制導致因小病請假的人數減少，2020年的病假人數有所下降。
 

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病假率全面上升，但不同雇主的病假率差異很大。 公部門員工平均請病假超過兩周，幾乎是私人服務公司員工的兩倍。 大雇主的缺勤率也遠高於小雇主。超過三分之一的雇主表示，疫情仍是造成短期缺勤的重要原因，但輕微疾病、受傷和精神疾病都是更常見的原因。 在超過四分之一的雇主中，壓力是造成缺勤的常見原因。
 

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CIPD的數據由健康保險公司Simplyhealth贊助，基於3月和4月進行的一項調查，顯示出與先前官方數據類似的趨勢。英國國家統計局（Office for National Statistics）稱，2022年有2.6%的工時因生病或受傷而損失，是2004年以來最多的一年，相當於每個工人損失了5.7天。

自疫情開始以來，因長期健康狀況不佳而無法工作的勞動適齡人口數量也增加了近50萬，與之不同的是，造成經濟不活躍的其他原因在過去一年中有所減少。

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撰文：張瑋婷

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