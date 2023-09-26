英國去年員工平均休病假7.8天 是2010年以來的最高紀錄

英國一項針對雇主的調查周二（26日）顯示，英國工人在過去一年中請病假的次數是十多年來最多的。英國皇家特許人事與發展協會（CIPD）稱，調查顯示，去年員工平均休病假7.8天。 這一數字高於2019年底進行的上一次可比較調查中的5.8天，也是2010年以來的最高紀錄。

CIPD高級員工福利顧問雷切爾-薩夫（Rachel Suff）認為各行各業缺勤率的大幅上升令人擔憂，指：「疫情和生活成本危機等外部因素對許多人的福利產生了深遠影響。」CIPD沒有收集疫情期間的數據，而單獨的官方數據顯示，由於休假和其他限制導致因小病請假的人數減少，2020年的病假人數有所下降。



【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

病假率全面上升，但不同雇主的病假率差異很大。 公部門員工平均請病假超過兩周，幾乎是私人服務公司員工的兩倍。 大雇主的缺勤率也遠高於小雇主。超過三分之一的雇主表示，疫情仍是造成短期缺勤的重要原因，但輕微疾病、受傷和精神疾病都是更常見的原因。 在超過四分之一的雇主中，壓力是造成缺勤的常見原因。



【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

CIPD的數據由健康保險公司Simplyhealth贊助，基於3月和4月進行的一項調查，顯示出與先前官方數據類似的趨勢。英國國家統計局（Office for National Statistics）稱，2022年有2.6%的工時因生病或受傷而損失，是2004年以來最多的一年，相當於每個工人損失了5.7天。

自疫情開始以來，因長期健康狀況不佳而無法工作的勞動適齡人口數量也增加了近50萬，與之不同的是，造成經濟不活躍的其他原因在過去一年中有所減少。

日本「國民家品店」NITORI 旗艦店MegaBox正式開業 佔地2萬平方呎 買滿$200即減$20，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5





【夜消費優惠】海港城逢星期二6pm後戲票買一送一 低至$20一張 再送$100美食現金券，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【著數優惠】經yuu App 網購逾 50 個時尚品牌 可賺取高達 10 倍 yuu 積分（附教學）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



【Wealth封面故事】(有片) 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態，詳見【下一頁】



雷賢達獨家專訪90分鐘足本播放: 請按此

立即訂閱《iMoney》收看雷賢達獨家專訪足本版: https://imoney.hket.com/im/subscription



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：張瑋婷