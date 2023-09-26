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【港元定存】中銀加半年港元定存息至4.5厘追貼滙豐 大行掀加息搶存戰

Hot Talk 16:03 2023/09/26

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中銀緊跟滙豐加港元定存息

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隔夜息衝上5.77厘創紀錄新高，掀大行加息戰。自從滙豐昨（9月25日）加港元定期存款息，今天（26日）有7間銀行跟加定存息，包括中銀香港 （02388） 慣常緊跟滙豐，剛提高3個月及半年期0.3厘，令3個月的新息率報4.3厘、半年為4.5厘，追貼滙豐。

大眾銀行上調3個月及半年年息0.1厘，齊報4.7厘；富融（Fusion Bank）調高半年年息0.1厘至4.5厘；平安壹賬通（PAOB）加4個月年息0.2厘至4.2厘；上商加6個月年息0.15厘至4.28厘；星展微升3個月年息0.05厘至4.15厘；交銀香港兩連加，半年期年息累升0.1厘至4.3厘。

中銀滙豐半年港元定存 入場費僅1萬元

反觀，連日勇搶季結錢的大新 （02356） 卻逆市減半年年息0.2厘至4.7厘，如此一來，令6個月存期罕現3冠王：大眾銀行、富邦及大新齊報4.7厘，至於中銀及滙豐相同存期的4.5厘，罕有晉級第2位。不過，兩大發鈔行的入場費僅1萬元，滙豐要求高端客才享特惠息，中銀則一般客戶已享特惠息。相反大新的起存額為10萬元，大眾銀行為50萬元，富邦更需100萬，故此中銀滙豐堪稱傳統銀行的低門檻最高息。

另一方面，富融今天亦提高半年年息至4.5厘，這虛擬銀行不設最低進場費。

此外，市傳滙豐昨向私人銀行貴客提高3個月年息0.23厘至5.15厘、半年期年息調升0.15厘至5.41厘；渣打香港 （02888） 亦向特選大戶提供半年年息4.7厘，而1年銀債退款優惠息率為4.6厘。不過，暫未悉上述超高息是否仍在，遂不放在比較列，只以其公開牌價3個月4.3厘，以及半年4.5厘作參考。

1個月拆息兩連升，現為5.36厘，專家料搶存戰將延至10月3日長假復市，皆因季結效應兼中秋國慶假期將至；況且，再有銀行撲水，昨向金管局伸手13.9億元，為本月第4次；疊加發行額150億元的綠債 （新上市編號：04273） 於本周四（28日）才截止。

分析指，以隔夜息昨突破5.76厘，已高於金管局貼現窗利率5.75厘，而場外隔夜掉期借貸息率巳抽上6厘，凸顯長假前頭寸偏緊，料未來3天銀行續搶錢加定存息。

此外，9月已屆尾聲，不少超高息開始倒數，集友半年期享4.25厘年息將於明天（27日）截止，創興3個月年息4.1厘、工銀亞洲3個月年息4.6厘、東亞 （00023） 兩個月年息4.8厘、花旗3個月享5厘年息、星展7天年息有10厘、恒生 （00011） 7天年息10.9厘、以及冠絕全城的建行亞洲7天年息13.8厘等，齊於本周六（30日）到期等。

開市追揸沽

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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