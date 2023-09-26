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美債息挑戰16年新高　人民幣展開7.3攻防戰

宏觀解讀 15:35 2023/09/26

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自上週聯儲局鷹式暫停加息後，美國10年期債息持續攀高，並突破2007年以來高位的4.56%。環觀主要市場，聯儲局年內仍有加息機會，其他央行似乎在經濟衰退風險下，已計劃停止加息週期。在此背景下，美元利差優勢將可能進一步擴大，與利差因素較為敏感的美元兌日圓突破149水平，鑑於日本央行不太傾向透過調整貨幣政策支持日圓匯價，外匯干預的可能性將成為支持日圓的支柱。

美元強勢下人民幣表現強韌，匯價輕微走弱至7.31水平，境內外價差仍處於平價附近。境內方面，人民銀行繼續透過逆週期因子，將人民幣中間價穩定在7.173附近，以限制人民幣即期跌勢。事實上，人民幣中間價與市場估計的差距已擴大至史上峰值的1400基點，人民幣即價亦非常接近2%的交易區間，意味中間價的政策指導非常強烈。除非人行有意透過中間價指引推動人民幣升值，否則中間價與預估的差距再擴大的空間不大。筆者認為，人行將堅守7.3附近的關口，以強化人行的政策指導預期，確保人民幣在中秋國慶長假的貶值風險可控。

開市追揸沽

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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