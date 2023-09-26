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【內房危機】阮國恒：內房危機未穩、港銀特定分類貸款或再升　考慮擴大系統重要性銀行

宏觀解讀 15:32 2023/09/26

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【內房危機】阮國恒：內房危機未穩、港銀特定分類貸款或再升　考慮擴大系統重要性銀行

金管局副總裁阮國恒出席香港銀行家峰會2023時表示，信貸風險是環球銀行包括香港銀行最大挑戰，並指出內房民企的債務危機情況未真正穩定下來，香港銀行特定分類貸款（即次級、呆滯或虧損類別貸款）比率未來數月仍可能上升。阮國恒強調，早已提醒銀行界對高負債比率內房企業的風險，而且目前銀行提撥覆蓋率高、盈利能力不錯，對香港銀行體系衝擊有限。

阮國恒指出，香港銀行特定分類貸款比率去年底升至1.5%，未來數月仍可能上升，但銀行平均提撥覆蓋率達140%，即使撇除抵押品，覆蓋率也達75%，反映即使特定分類貸款變成壞賬，銀行早已在盈虧上入帳大部分影響。

大致完成檢討美國3月銀行危機經驗　考慮擴大系統性重要銀行定義

阮國恒又指，今年3月美國爆發中小型銀行危機，香港不論直接或間接所受衝擊輕微，而金管局已大致完成內部評估，認為香港銀行界「不受影響不等於不承受同類風險」。

他指出，美國3月銀行危機反映即使是中型銀行出事，也可能因為它們所集中服務的行業，從而帶來系統性風險，正考慮擴大系統性重要銀行定義，考慮銀行所服務的經濟功能。

他補充，事件顯示社交媒體興起對銀行流動性帶來前所未見風險，以及銀行所持流動資產是否在流動危機時真正可售，未來數月會陸續推出相關指引，以回應內部評估的結果。

開市追揸沽

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記者：麥德銘

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