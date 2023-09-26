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【大行報告】iPhone銷量較低及推遲觸感配件升級 麥格理削瑞聲科技目標價至12.1元

股樓投資 17:14 2023/09/26

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麥格理表示，就Android聲學配件復甦放緩、iPhone銷量較低以及觸感配件升級推遲至2024年，將瑞聲科技（02018）評級由「跑贏大市」下調至「中性」，並將目標價削43%至12.1元。瑞聲科技周二（26日）收報13元，跌2.7%。


 

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該行預計，今年Android攝像鏡頭市場出貨量按年跌12%至32.3億件，主要因為規格降級至中端，由三鏡頭降至兩鏡頭。而手機行業的市場毛利率自2020年開始收窄，情況令人關注，若鏡頭毛利率沒有改善，該行料舜宇光學（02382）的盈利面對較大下調風險，維持其「中性」評級。
 

 


 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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同業之中，該行則首選比亞迪電子（00285），預期公司可受惠蘋果業務及新能源車配件增長，產品組合較佳，將會推動毛利率改善。

 

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記者：鄭昊彤

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舜宇光學科技（02382） 瑞聲科技（02018） 比亞迪電子（00285） 鏡頭 iPhone Android 大行報告 目標價 買入 港股

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