【大行報告】iPhone銷量較低及推遲觸感配件升級 麥格理削瑞聲科技目標價至12.1元

麥格理表示，就Android聲學配件復甦放緩、iPhone銷量較低以及觸感配件升級推遲至2024年，將瑞聲科技（02018）評級由「跑贏大市」下調至「中性」，並將目標價削43%至12.1元。瑞聲科技周二（26日）收報13元，跌2.7%。







【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

該行預計，今年Android攝像鏡頭市場出貨量按年跌12%至32.3億件，主要因為規格降級至中端，由三鏡頭降至兩鏡頭。而手機行業的市場毛利率自2020年開始收窄，情況令人關注，若鏡頭毛利率沒有改善，該行料舜宇光學（02382）的盈利面對較大下調風險，維持其「中性」評級。







【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同業之中，該行則首選比亞迪電子（00285），預期公司可受惠蘋果業務及新能源車配件增長，產品組合較佳，將會推動毛利率改善。

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤