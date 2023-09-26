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【大行報告】麥格理：港澳市場直營貢獻不斷上升 上調六福集團目標價至31.6元

股樓投資 16:07 2023/09/26

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麥格理表示，由於港澳市場直營貢獻不斷上升，預期六福集團（00590）的毛利率將維持逾26%，並估計公司2024財年上半年的營運利潤率將由2023財年下半年的11.8%改善至14.3%，驅動稅息前獲利（EBIT）較去年同期成長31%。該行予其「跑贏大市」評級，目標價上調至31.6元。




 

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該行同時上調集團2024至2026財年各年淨利潤預測分別為24.7%、25.1%及24.8%。該行指出，公司的香港及澳門業務改善且優於預期，上調9月底止2024財年上半年盈測。繼集團於6月底止2024財年首季港澳同店銷售成長70%後，其在7、8月於港澳地區取得更強勁的勢頭。


 

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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即使港澳市場受到惡劣天氣影響，本月至今仍獲得雙位數的同店銷售成長。另外該行認為，內地市場同店銷售或於9月底止2024財年次財季取得單位數倒退。

 

 

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記者：鄭昊彤

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優於預期 銷售 同店銷售 澳門 六福集團（00590） 零售 大行報告 目標價 買入 港股

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