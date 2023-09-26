【券商點睇】付費用戶量成長見利潤率改善趨勢 首予雲音樂「買入」

交銀國際表示，雲音樂（09899）作為第二大音樂平台，用戶黏性強，付費用戶數持續穩定成長，利潤率優化趨勢確定，並首予其「買入」評級，目標價99元。該行認為，音樂產業雖受競爭衝擊，但相比其他文娛平台用戶流失少，該行預計未來將穩定在6.2億以上。參考海外成熟市場音樂與影片付費意願差異，該行估算中國內地音樂付費用戶數仍有5,100萬至1億增量。雲音樂周二（26日）收報79.4元，跌2.7%。

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該行稱，雲端音樂付費牆提升加上88VIP驅動會員成長，預計訂閱收入成長趨勢確定，2022至2025年複合成長16%。對比騰訊音樂的35%，目前付費牆僅10%至15%，參考騰訊音樂付費牆對會員拉動效果，假設雲音樂未來三年提升付費牆15個百分點，並考慮88VIP增量貢獻，保守預測會員淨增加1,700萬至5,500萬，對應複合成長13%。

精細化營運亦促進月付費用戶平均收入（ARPPU）提升，但部分被88VIP會員增加所抵消，該行預計雲端音樂ARPPU中短期穩中有升，2022-25年複合成長率為3%。長期隨88VIP增量貢獻降低，應有更顯著優化。

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該行又提到，音樂授權溢價收窄、直播分成下調支撐公司毛利率改善及利潤擴張。其中線上音樂利潤率持續改善，監管引導音樂版權結算模式優化，溢價收窄趨勢不變。以長期看，音樂消費分散化利多平台議價能力提升，自製強化將進一步拓寬利潤率改善空間；直播業務方面，考慮分成大幅改善，該行預計將維持毛利正增長，對公司整體利潤增長仍是正向拉動。

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記者：鄭昊彤