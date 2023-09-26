九肚山玖瓏山兩房戶738萬沽　9年蝕76萬　帳面貶值9.3%

九肚山玖瓏山再錄蝕讓成交。中原地產周家傑說，玖瓏山天瓏閣1座中層F室，實用面積650平方呎，兩房間隔，原開價820萬元，議價後以738萬元易手，實用呎價約11,354元。

據了解，原業主於2014年以814萬元購入單位，持貨9年，現賬面蝕約76萬元離場，物業期內貶值9.3%。

資料顯示，買家為外區用家，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即決定購入單位自住。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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