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九肚山玖瓏山兩房戶738萬沽　9年蝕76萬　帳面貶值9.3%

股樓投資 15:51 2023/09/26

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九肚山玖瓏山再錄蝕讓成交。中原地產周家傑說，玖瓏山天瓏閣1座中層F室，實用面積650平方呎，兩房間隔，原開價820萬元，議價後以738萬元易手，實用呎價約11,354元。 

據了解，原業主於2014年以814萬元購入單位，持貨9年，現賬面蝕約76萬元離場，物業期內貶值9.3%。 

資料顯示，買家為外區用家，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即決定購入單位自住。 

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

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延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 玖瓏山 九肚山 二手市場

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