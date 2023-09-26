香港中旅近9億元 收購灣仔君悅居

香港中旅（00308）宣布，以8.98億元收購持有灣仔服務式住宅君悅居的銀達（香港）100％權益。君悅居位於香港灣仔分域街，總核准建築樓面面積約為56,754平方呎。至3時30分中旅報1.48元，跌2%。

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中旅表示，物業位於香港灣仔的核心商業區，周邊有多個寫字樓及酒店，商業氛圍濃厚。片區整體交通網絡便捷，物業目前主要用作服務式公寓用途，含部分底層商鋪。 該物業現狀為一幢15層高連地庫的服務式公寓，三樓以下主要用作商業用途，三樓以上用作長租公寓使用。隨著香港與內地通關及經濟復甦，預計未來租金水準將能有所回升。

集團又指，君悅居及公司持有的灣仔睿景酒店地塊是由一原地塊拆分而成，按照政府法定規劃，地塊規劃為 商業用地，可用於興建商業、酒店、寫字樓。獲取該物業，則可探索兩地塊進行合併開發的 機會，可有效利用後巷面積。 該物業地理優勢明顯，緊鄰灣仔睿景酒店，具有較高經營協同價值。完成後可以考慮和灣仔睿景酒店一體化經營，實現客房服務、洗衣、採購等管理服務協同、餐廳、健身房等資源設施共享，提升整體經營效益；在將來也可考慮將兩棟物業合併重建為一棟核心地段的高品質的商業物業。

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