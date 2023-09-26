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南韓罕有國軍日閱兵 尹錫悅警告北韓勿用核武

環球政治 16:02 2023/09/26

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南韓將在下周日（10月1日）迎來75年度國軍日，並罕見在周二（26日）舉行閱兵。總統尹錫悅出席紀念儀式時警告北韓，一旦動用核武，美韓聯盟將以壓倒性力量終止對方政權。

南韓反對黨魁李在明抗議政府施政 絕食19日送院 【下一頁】

尹錫悅強調，南韓將基於可靠的美韓同盟關係，進一步加強美日韓安全合作，團結緊密地形成強大安全態勢。他指北韓政府需要認清，核武無法保障安全，揚言平壤發起挑釁，韓軍將立即予以反制。

尹錫悅更表明，如果北韓動用核武，美韓聯盟將以壓倒性力量終結北韓政權。他指美韓已發展成以核力量為基礎的關係，將通過核諮商小組構建美方核武戰力及韓方非核武戰力組成一體化反擊系統。

同時，尹錫悅透露美韓同盟合作範圍將擴大至太空及網路領袖，並進一步加強兩國的聯合軍事演習。

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金正恩結束訪俄行程返北韓 朝：開啟兩國關係發展新篇章 【下一頁】

另外，總統府同日公布，尹錫悅應英國國王查理斯三世（Charles III）邀請，將在11月國事訪問英國。今次為尹錫悅繼去年參加已故英女王（Queen Elizabeth）的喪禮後第二度訪英，他亦是查理斯加冕後首位獲邀訪問英國的外國元首。

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責任編輯：吳漢培

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