【網絡安全】黑客稱已入侵Sony所有系統　威脅將出售被竊數據

▲ 有網絡安全機構指出，Ransomed.vc所提供的證據並非「特別令人信服」的訊息。（法新社）

國際企業遭黑客攻擊的事件屢見不鮮，近日黑客組職「Ransomed.vc」就宣稱，已成功入侵電子製造商Sony的所有系統，但由於Sony拒絕支付贖金，於是威脅將出售被竊的數據，惟Sony並未有就事件作出回應。

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Ransomed.vc表示，現時正在出售Sony的被竊數據，且提供了一些證據數據，例如個內部登錄頁面的截圖、一個概述測試台細節的內部PowerPoint演示文稿，以及一些 Java和 HTML文件等。

該組織亦指出，已設定了9月28日為Sony被竊數據的發布日期，如果在這日之前沒有人購買這些數據，他們將會把整批數據公諸於眾。

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不過，網絡安全機構Cyber Security Connect指出，Ransomed.vc所提供的證據並非「特別令人信服」的訊息，當中的內容似乎包含不到6,000個文件，所以不算是有力的證據去表明該組織真的入侵了Sony的系統。

責任編輯：陳卓賢

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