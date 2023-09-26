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美民主黨參議員否認涉貪 稱家藏370萬現金為儲蓄

環球政治 16:30 2023/09/26

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美國民主黨籍參議員梅南德茲（Robert Menendez）家中被搜出大量現金，與妻子涉嫌貪污被起訴。但梅南德茲堅決否認涉貪，家中藏有48萬美元（約374萬港元）現金為個人積蓄。

加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟 【下一頁】

這筆現金是以信封裝好，藏在梅南德茲家中的衣物、衣櫃和保險箱內。梅南德茲聲稱這筆錢是放在家中以作應急。

梅南德茲指收藏現金在家中可能很過時，但這筆錢的確是來自其過去30年來的合法收入，並從其個人儲蓄賬戶中提取所得。

紐約南區檢察官威廉姆斯（Damian Williams）指出，梅南德茲與妻子非法收受賄賂，幫助保護3名商人及影響埃及政府。梅南德茲被指受賄嘗試加快美國對埃及賣武，以及向美國農業部高官施壓，要求保護相關人士。

威廉姆斯指執法部門在兩人家中搜出，他們藏在信封及衣物內的賄款﹑印有梅南德茲名字的金條﹑賓士名車及其他禮物。

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【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加 【下一頁】

梅南德茲拒絕應外界要求請辭，形容此為有史以來最大規模的政治鬥爭。但正如他一直所言，他堅信完整真相擺在眼前時，就可證明他無罪，他仍然會是新澤西州的資深參議員。

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責任編輯：鄭錦玲

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