▲ 【分析】債務上限已過關 為何美國政府仍要關門？

美國政府雖然債務上限問題暫時過關，延至選舉之後，但美國政府10月1日或仍要關門，原因是今次「卡關」的，是新一年度財政預算案仍未獲得國會通過，所以10月1日起，美國政府便沒有國會授權以獲得撥款，所以要關門。

美國現代預算制度，最早源於1908年的紐約，1921年全國實施《預算與會計法》，1977年《預算改革法》中，預算年度由每年的10月1日至下一年的9月30日。政府預算及收支，由不同部門編制，即預算收入由財政部負責，預算支出由白宮行政管理和預算局負責。

拜登總統於今年3月時公布6.9萬億美元預算案，相當於53.8萬億港元，包括向富人及企業開刀，徵收25%富人稅，庫房未來10年預期增加5.5萬億美元稅收。

一般來說，4月開始，國會預算委員向參眾兩院提交草案，然後回饋總統，總統於4至6月修改，國會6月30日完成立法，9月15日前通過第二個預算決議案，並提交總統簽名實施。

不過，原本已該經過國會審議的預算案，但因再前一個「國防預算案」遭到共和黨內反對，故預算案亦面臨遭到黨內否決，故眾議院院長麥卡錫於上周四審議前休會，至周二續會，市場消息傳出，周四有新方案，包括大幅削減預算，不過討論時間所剩無幾了。

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記者：譚志偉