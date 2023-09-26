▲ 【新股IPO】泰國Big C CEO: 明年是IPO更好時機 對泰港同步上市仍持開放態度

泰國連鎖超級市場Big C近月收購香港泰國生活百貨「阿布泰」的24間分店，並改名為Big C，Big C行政總裁Aswin Techajareonvikul今日來港出席尖沙咀美麗華廣場的旗艦店舉行開幕禮。

對於此前Big C宣布延遲泰國上市計劃，Aswin Techajareonvikul稱，考慮到目前泰國情況，新政府上台，市場環境也改變，故將泰國IPO推遲到明年，同時，Big C也受到香港聯交所和香港政府的邀請，探討泰國企業在香港上市，「這也有可能成為在香港上市的最大泰國公司之一」。

對不同的上市選項持開放態度

問及Big C現計劃泰國先上市，再到香港掛牌，還是兩地同步上市，Aswin Techajareonvikul稱，公司對不同的選項持開放態度，明年市場狀況會更加明朗，隨著香港全面開放，泰國的經濟活動也因政府的不同措施而蓬勃發展，相信明年將是比今年更好的上市時機。

Aswin Techajareonvikul稱，公司此前從法國零售商Guichard Perrachon手上收購Big C，Big C也在2017年退市，此後Big C不斷擴大業務，資產基礎擴大了三倍，從900億泰銖增加到現在的超過3,000億泰銖。

Aswin Techajareonvikul稱，公司渴望進入香港市場，因為香港一直是亞洲乃至全球市場領先的金融中心，旗下在香港的Big C 商店會由現在有24家商店，在未來幾年內擴展到99家商店，「我們總是尋找機會與領先的香港公司以及在香港的主流中國公司合作，尋找潛在的協同效應和合作機會」。

市場關注Big C內地發展計劃，Aswin Techajareonvikul指出，香港通往內地門戶，會嘗試與更多中國主流企業或國企合作。他指出，Big C之前也一直透過線上渠道在內地開展業務，讓中國消費者訂購其產品，並可以從泰國運送到內地，另外，公司也與微信支付及支付寶合作，以確保能夠更好地服務香港和內地的客戶。

他透露，Big C在廣州設有採購辦事處，從中國採購許多優質產品，現在可能在香港採購，以服務全球不同的市場。

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記者： 李哲毅