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【工業意外】本土創科籲實施「智慧工地安全」　4S實時監測工地及工人

科技 17:15 2023/09/26

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Compathnion行政總裁陳智銓認為，工地意外近年頻生，業界應該善用創新科技和通訊網絡，積極實行『智慧工地安全』4S管理。（Compathnion）

日前柯士甸道發生奪命工業意外，再次響起工地安全的警號，有業界人士質疑承判商由評估地下管道風險、管理、以至確保人員安全等方面都出現問題，更指出工友應該佩戴警報器，只要超過20至30秒不動便會發出蜂鳴聲。

【生成式AI】Getty Images推生成式AI工具　允許用戶訓練授權圖片

Compathnion行政總裁陳智銓認為：「工地意外近年頻生，慘劇一單都嫌多，業界應該積極實行『智慧工地安全』4S管理，善用創新科技和通訊網絡，把地盤施工情況的數據傳送至中央管理系統，實時監察和分析，即時對有潛在危險的環境，提前發出警報，避免意外發生。」

藉氣體監測器   探測環境硫化氫

他續指，坊間已有不少硬件監測系統及警報器，且成本亦不高，例如ioT傳感器，只需乾電池便可使用，裝設簡單便捷，可探測環境水位、溫度及空氣質素情況，亦有氣體監測器，可探測環境的硫化氫、氨氣、煙霧等。

然而，單一的硬件配備應用，未必可及時讓工人們作出防範，重點是需要串連多項硬件器材，透過中央管理系統，發送短訊至相關工人的手機/佩戴的智能手錶，發出警報。

【ChatGPT更新】Open AI升級ChatGPT　支援語音及圖片輸入

此外，不少工地工人需通宵工作，因此深宵時分更需AI支援，在監察的同時，也可即時發出警報，及早防範潛在的危險，作出快速應變。

責任編輯：陳卓賢

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