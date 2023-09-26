海濱花園靚裝修兩房　上車客議價至475萬購

中原地產周毅麒表示，近期受加息潮影響，荃灣區二手成交價隨大市持續回落。其中海濱花園2座低層D室成交，實用面積415平方呎，兩房間隔，附帶靚裝修。業主今年6月放盤，叫價560萬元，見市況疲弱，本月中減至498萬元，減價不久獲上車客垂青，由於單位有裝修且價錢吸引，買家「翻睇」後即場議價，最後再減23萬元以475萬元即場成交，折合實用呎價11446元。

周毅麒表示，原業主於2020年1月以520萬元買入單位，是次沽貨帳面蝕45萬元，單位期內眨值9%。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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