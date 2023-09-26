【Blue Origin】前亞馬遜高管任貝索斯旗下藍色起源CEO   12月4日生效

▲ 【美股焦點】前亞馬遜高管任貝索斯旗下藍色起源CEO 12月4日生效

外電報道，亞馬遜（美︰AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）有份的太空探索企業藍色起源（Blue Origin）行政總裁Bob Smith將於12月4日退任行政總裁一職，並由前亞馬遜設備與服務主管Dave Limp接替。CNBC引述消息指，為確保交接順利，Bob Smith將一直留在公司直至明年1月2日。

亞馬遜8月正式官宣，稱擔任設備與服務主管的Dave Limp將於年底離職，不過亞馬遜仍未公布其接任人選，有傳微軟（美：MSFT）產品主管Panos Panay是潛在人選之一。

Dave Lamp於亞馬遜工作了13年，被市場視為亞馬遜現任行政總裁Andy Jassy的得力助手，貝索斯亦盛讚曾經任職亞馬遜的他，是藍色起源合適的領袖，他又是一名實力豐富的創新者，並在高科技行業擁有深厚經驗。

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記者：伍鍵文