意大利總理去信 批德國政府資助難民援助組織

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去信德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），批評德國政府批准一項財政支援計劃，資助非牟利組織在地中海開展搜救行動救助非法移民。

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意大利致力打擊大批坐船橫跨地中海偷渡至歐洲的非法移民，不過仍成為非法移民危機中心。

一周就有超過1.1萬人抵達意大利南部蘭佩杜薩島（Lampedusa），今年至今累計約有13.3萬人登錄意大利海岸，為去年同期的超過兩倍。

梅洛尼呼籲對非正規移民採取強硬政策，同時承諾不會讓意大利淪為「歐洲難民營」（Europe’s refugee camp）。

但天主教慈善機構聖艾智德（Sant’Egidio）宣布，已和德國政府簽署一項為援助意大利難民的活動提供資金的新協議。

德國外交部發言人也表示，德國政府已實施一項價值79萬歐元（654萬港元）的財政支援計劃，資助德國非牟利組織SOS Humanity在地中海的搜救行動。

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英媒《衛報》報道，梅洛尼已去信朔爾茨，指她驚訝地得知德國政府決定提供大量資金，資助有份參與意大利領土上接待非正常移民和地中海救援行動的組織。

梅洛尼指歐盟成員國應該關注結構性解決方案，如透過與地中海南岸的過境國合作實施歐盟倡議。

意大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）也批評德國，指意大利正處於入境人數增加的困難時刻，他本希望獲得援助及聲援。

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責任編輯：鄭錦玲