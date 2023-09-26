  • 33°C
香港時間 : 2023926日 (週二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意大利總理去信 批德國政府資助難民援助組織

環球政治 15:00 2023/09/26

分享：

分享：

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去信德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），批評德國政府批准一項財政支援計劃，資助非牟利組織在地中海開展搜救行動救助非法移民。

加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟 【下一頁】

意大利致力打擊大批坐船橫跨地中海偷渡至歐洲的非法移民，不過仍成為非法移民危機中心。

一周就有超過1.1萬人抵達意大利南部蘭佩杜薩島（Lampedusa），今年至今累計約有13.3萬人登錄意大利海岸，為去年同期的超過兩倍。

梅洛尼呼籲對非正規移民採取強硬政策，同時承諾不會讓意大利淪為「歐洲難民營」（Europe’s refugee camp）。

但天主教慈善機構聖艾智德（Sant’Egidio）宣布，已和德國政府簽署一項為援助意大利難民的活動提供資金的新協議。

德國外交部發言人也表示，德國政府已實施一項價值79萬歐元（654萬港元）的財政支援計劃，資助德國非牟利組織SOS Humanity在地中海的搜救行動。

【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加 【下一頁】

英媒《衛報》報道，梅洛尼已去信朔爾茨，指她驚訝地得知德國政府決定提供大量資金，資助有份參與意大利領土上接待非正常移民和地中海救援行動的組織。

梅洛尼指歐盟成員國應該關注結構性解決方案，如透過與地中海南岸的過境國合作實施歐盟倡議。

意大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）也批評德國，指意大利正處於入境人數增加的困難時刻，他本希望獲得援助及聲援。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟
今日
加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟
【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加
今日
【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加
拜登主持太平洋島國論壇峰會 美將與庫克群島紐埃建交
2023/09/25
拜登主持太平洋島國論壇峰會 美將與庫克群島紐埃建交
俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元
2023/09/25
俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元
馬克龍宣布法國從尼日爾撤軍 結束軍事合作
2023/09/25
馬克龍宣布法國從尼日爾撤軍 結束軍事合作

你可能感興趣

加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟
今日 14:30
加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟
【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加
今日 10:41
【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加
拜登主持太平洋島國論壇峰會 美將與庫克群島紐埃建交
18:00 2023/09/25
拜登主持太平洋島國論壇峰會 美將與庫克群島紐埃建交
地緣政治 移民 外交 朔爾茨 地中海 非法入境 歐盟 意大利 德國

下一篇文章

加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款