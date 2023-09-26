【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價

天氣稍涼開始入秋，啤酒股熱度減退，百威亞太（01876）被多家大行下調目標價，股價周二（26日）下跌1.5%，收報15.88元，成交額1.8億元。

摩根士丹利報告指，因應外滙因素、宏觀經濟較預期遜色及7至8月份惡劣天氣造成銷量下跌，下調百威2023至2025年之每股盈利預測4%至6%，並把目標價由27元下調至25元，評級則維持「增持」。

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大行對百威亞太評級及目標價

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麥格理報告指，雖然百威亞太中國市場第三季增長2.7%，但韓國市場卻面對激烈競爭及消費稅增加，挑戰較大，抵銷了中國市場的增長，因此把2023至25年的盈利預測下調5%至6%，以反映銷量增長乏力和毛利率不利因素，目標價由27元降至25元，評級「跑嬴大市」。

高盛預期，百威亞太第三季營業收入增長約2.2%，主要受到中國沿海地區天氣、韓國市場競爭及滙率等問題影響，若以美元計算，則季內收入按年下跌約1%，公司第三季經營情況短期放緩，拖累股價於過去三個月亦累跌20%，現價水平對應明年預測市盈率約22.4倍，高盛認為相關負面因素已反映在股價表現上。不過該行仍把百威亞太2023至26年每股盈利下調3%至6%，目標價由26.5元降至23.8元，評級維持「買入」。

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記者：李兆明