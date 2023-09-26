投資客趁低入市買減價貨　鯉景灣三房1060萬轉手

中原地產陳凱超表示，潛在買家觀望態度濃厚，大幅度減價盤才有成交，鯉景灣怡海閣中層H室成交，單位實用面積808平方呎，屬三房套間隔，間隔四正，擁巨廳，享開揚城市景，業主原先開價1,240萬元，最新以1,060萬元沽出，累減180萬元或約15%，折合實用呎價13,119元。

據了解，新買家為投資客，見近期樓市回落遂計劃趁低吸納，見業主願配合議價，即拍板決定買入單位。參考同類單位市值租金每月約2.5萬至2.9萬元，按買入價計算，上址租金回報約2.8至3.3厘。原業主則於2012年以900萬元買入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面獲利160萬元，單位期內升值18%。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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