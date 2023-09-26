【著數優惠】經yuu App 網購逾 50 個時尚品牌 可賺取高達 10 倍 yuu 積分（附教學）

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如何賺取 yuu 積分：

1. 會員須進入 yuu App 主頁點擊「時尚品味」Icon，即可瀏覽所有合作時尚品牌

2. 點選心水品牌標誌，查閱賺分詳情

3. 點擊「立即購買」進入品牌網頁購物兼賺分

4. 會員必須使用此頁面購物並完成付款流程，如以第三方頁面付款（包括官方品

牌網頁、App）將不可獲取額外 yuu 積分

5. 有關 yuu 積分將於商品送遞後 90 至 120 天內存入會員的 yuu 賬戶

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撰文：陳詠妍