【Zoom更新】Zoom Contact Center推AI新功能　助企業改善客戶管理

▲ 新方案組合是整合多項功能的一站式平台，企業無需再使用多個供應商的方案處理客戶管理流程和聯絡中心的服務。（Zoom）

為協助企業建構更佳的工作模式，Zoom宣布為Zoom Contact Center用戶推出Workforce Engagement Management方案組合，當中有多項AI新功能，能加強溝通客戶團隊的溝通，分析與客戶的互動，改善客戶管理。

【ChatGPT更新】Open AI升級ChatGPT 支援語音及圖片輸入

Zoom表示，該新方案組合是整合多項功能的一站式平台，企業無需再使用多個供應商的方案處理客戶管理流程和聯絡中心的服務，當中包括Workforce Management及Quality Management兩大功能。

Workforce Management通過AI技術，能在短時間內評估大量與客戶互動的數據，讓團隊能縮短評估的時間，快速地為客戶帶來更佳體驗。至於AI語音分析方面，則可識別「好問題」、「下一步」等關鍵詞語，在對話摘要標記這些關鍵字的上文下理，以便更快發現要點、分析溝通過程和回顧需要改善的地方。

【生成式AI】Getty Images推生成式AI工具 允許用戶訓練授權圖片

Quality Management同樣是由AI驅動，透過當中的預測功能，主管可在 Zoom Contact Center 檢視過去資料並進行分析，預測未來所需的員工人數和工作時間配置，在四星期前就能提前安排團隊工作時間表，並根據預測結果自動執行能長時間採用、且易於調整的員工工作時間表。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。