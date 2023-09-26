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加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟

環球政治 14:30 2023/09/26

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周訪問加拿大期間，加拿大下議院議長羅塔（Anthony Rota）讚揚一名曾為納粹德國部隊服役的烏克蘭老兵，遭外界抨擊。羅塔其後致歉，形容對自己的行為感後悔。

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澤連斯基上周五（22日）於加拿大國會發表演説，席上有一名98歲烏克蘭老兵洪卡（Yaroslav Hunka）。

羅塔介紹洪卡來自他的選區，曾為烏克蘭脫離俄羅斯獨立而戰鬥，其後移民到加拿大。羅塔形容洪卡是一名英雄，當時獲得全場起立鼓掌。

但洪卡被揭曾於納粹德國親衛隊第14武裝擲彈兵師服役，在二戰期間與德國並肩作戰，並宣布效忠德國納粹領導人希特拉（Adolf Hitler），猶太團體對羅塔讚揚洪卡非常不滿。

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羅塔事後發聲明，向加拿大和世界各地的猶太社區致以最深切歉意。他表示其他加拿大議員及烏克蘭代表團成員，在他發表具爭議言論前都不知情。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與澤連斯基事發時也身處議會，杜魯多周一（25日）形容情況非常尷尬且極其不安。但他表示羅塔已承認錯誤及道歉，並未要求對方辭職。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，此事顯示加方對歷史真相的粗心漠視，強調必須保留納粹罪行的記憶。

佩斯科夫更稱，加拿大等許多西方國家培養出的年輕一代，不知道誰與誰作戰，也不知道第二次世界大戰期間發生了甚麼，他們也對法西斯主義的威脅一無所知。

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責任編輯：鄭錦玲

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