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微軟招募核能人員 協助AI及雲端服務供電

環球社會熱點 12:23 2023/09/26

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美國微軟（Microsoft）公司上周四（21日）發布招職廣告，希望招攬核能專家，幫助為人工智能（AI）及雲端服務供應電力，應付相關服務需要的龐大電力需求。

酒廠聘港產AI機械人任CEO 全天候決策成關鍵優勢 【下一頁】

美國媒體CNBC報稱，微軟最新求職廣告希望聘請一位核能專家，幫助企業評估，如何利用小型模組化核反應堆或微核反應堆，為公司處理雲端及AI的數據中心提供電力。

微軟希望新任核能專案經理能負責完善及執行全球小型模組化核反應堆或微核反應堆策略，尋求利用核能發電，支援相關服務的電力需求。

俄羅斯加入AI競爭 普京支持開發與研究 【下一頁】

早於今年1月，微軟公布長達數年﹑價值數十億美元的OpenAI投資計劃。微軟亦曾公開表明，有意投資追求核能供電，5月時更宣布由2028年起，向核聚合新創公司Helion購買電力。

微軟創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）為發展小型模組化核反應堆的核子創新企業TerraPower董事會成員之一，但TerraPower表明現階段未與微軟達成任何出售核反應堆協議。

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責任編輯：吳漢培

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