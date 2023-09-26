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【生成式AI】Getty Images推生成式AI工具　允許用戶訓練授權圖片

科技 12:30 2023/09/26

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Getty Images進軍AI圖像業務，推出生成式AI 工具Generative AI by Getty Images。（Getty）

不少商業圖庫已加入生成式AI行列，例如Shutterstock正利用Open AI 的 DALL-E 模型，銷售AI生成圖像。近日著名商業圖庫Getty Images亦宣布，正式進軍AI圖像業務，推出生成式AI 工具Generative AI by Getty Images，允許用戶訓練授權圖片。

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Getty Images表示，該工具是由NVIDIA Picasso雲端服務中的Edify AI模型提供支援，它允許用戶在Getty Images的自家圖庫中進行訓練，且生成的內容還附帶免版稅許可，這意味使用該工具創作圖片作商業用途的人，不必擔心潛在的版權問題，他們將受到法律保護。

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Getty Images提到，使用該工具創造的任何照片，都不會包含在 Getty Images和 iStock內容庫中。此外，該公司也推出「AI授權貢獻者補償模式」（Contributor Compensation Model for AI Licensing），創作者可根據他們上傳的圖像數量，以及他們現有的授權收入獲得報酬。

責任編輯：陳卓賢

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