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美國政府若停擺 將無限期暫停發布主要經濟數據

環球經濟金融 11:05 2023/09/26

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美國政府因缺乏資金可能於本周末停擺，有官員警告届時政府將無限期暫停發布主要經濟數據，包括就業及通脹數據。

拜登主持太平洋島國論壇峰會 美將與庫克群島紐埃建交 【下一頁】

由於共和黨內部不和，國會至今仍未能通過任何支出法案，為周日（10月1日）起的財政年度向各聯邦部門提供資金。

路透社報道，美國勞工統計局（BLS）、商務部人口普查局、經濟分析局（BEA）在停擺期間都會暫停報告。

勞工部原定於10月6日公布9月份就業報告，並於10月12日公布9月份消費者物價指數報告。政府對上一次停擺時沒有影響勞工部，仍可發布相關數據。

但路透社引述聯邦政府官員指，政府今次一旦停擺，BLS將停止所有項目運作，只會公布已完成統計的完整數據，因此未能發布9月份就業報告和消費者物價指數報告。

據悉，政府今次也不會公布申領失業救濟金的每周數據。

俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元 【下一頁】

至於人口普查局提供的大部分服務也會暫停，包括製作經濟普查數據和經濟指標，美國社區調查的工作也受影響。

多項關鍵數據將推遲發布，包括9月零售銷售數據、新屋開工和新屋銷售報告。若按停擺持續時間推算，原定於10月下旬發布的第三季國內生產總值（GDP）初值也可能推遲。

9月的耐用品訂單報告、領先經濟指標、消費者支出、收入及關鍵通脹數據也可能受影響。

不過美國聯儲局（Fed）作為自籌資金的獨立機構，將繼續發布數據、政策聲明和報告，將於10月11日發布9月19日至20日政策會議紀要。

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責任編輯：鄭錦玲

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