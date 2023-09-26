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【石Sir午市閒談】今日推介招商局港口、國藥控股、中國太保

股市 12:30 2023/09/26

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恒生指數中午收報17580點，跌149點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介招商局港口 （00144） 、國藥控股 （01099） 、中國太保 （02601） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看： https://video.hket.com/video/3621655

石Sir午市閒談

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯：葉淼

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欄名 : 石Sir午市閒談

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