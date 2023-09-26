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【美國制裁】美國商務部將28家實體列入黑名單　包括11個中國實體、其中三家香港註冊

宏觀解讀 10:58 2023/09/26

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美國商務部周一（25日）公布，對來自中國、俄羅斯和其他國家的28個實體實施出口限制，當中10家為中國企業、1位為中國自然人，其餘受制裁實體包括來自俄羅斯、巴基斯坦，也有芬蘭、阿曼、德國、阿聯酋。美國商務部指控，此次被列入出口黑名單的中國企業，其中6家涉嫌違反現行出口管制的公司，向伊朗供應無人駕駛飛行器零件。

據美國商務部資料，新被制裁的中國實體，其中三家為香港註冊公司。

在最新制裁行動下，美國企業除非獲得政府許可，禁止向黑名單上的實體出售產品。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上周表示，目前已有700多家中國企業被列入出口管制名單，其中超過三分之一是在拜登政府期間加入。

中國：美方濫用單邊制裁和「長臂管轄」

中國商務部回應指，注意到美方以所謂涉伊朗無人機和軍用飛機開發為由，將部分中國企業和個人列入「特別指定國民清單」，中方對此堅決反對。 美方濫用單邊制裁和「長臂管轄」的做法，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常的經貿往來，損害中國企業和個人的合法權益。美方應立即停止對中國企業和個人的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護自身合法權益。

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